Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili 'gerçekler saklandı' iddiası: Hollanda, Boeing CEO'sunu ifadeye çağırdı

Hollanda Temsilciler Meclisi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 - 800 NG tipi uçağın Amsterdam'da düşmesi ile ilgili olarak, Boeing firmasının kazadaki sorumluluğunun, ABD makamlarının baskısı sonucu gizlendiği iddialarını araştırma kararı aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Hollanda meclisi, ABD'li New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu.

Komisyon, iddialara ilişikin olarak 10 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek.

Bu bağlamda 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun da çağrıldı.

Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker de dinlenecek.

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını iddia etmişti.