Kıbrıs, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları engelleyecek

Reuters, AB diplomatik kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Kıbrıs’ınbazı Rus resmi yetkililerine karşı AB’nin uygulayacağı yaptırımları engelleyeceği bilgisine yer verildi.

Kıbrıs, aynı zamanda AB’nin, Akdeniz’de petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarıyla bağlantılı olarak Türkiye’ye karşı daha sert önlemler almasını umuyor.

AB, sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak bazı Türk vatandaşlarının AB ülkelerine girişlerini yasaklamak ve varlıklarını dondurmak gibi bazı önlemler hazırladı, ancak şu ana kadar uygulamadı.

Reuters’e konuşan kaynaklardan biri, “Kıbrıslılar sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını bekliyorlar. Bunun biraz zaman alacağından rahatsızlar ve bundan dolayı Kırım’a ilişkin yaptırımlar listesine müdahale ediyorlar” dedi.

Rusya’ya karşı yaptırım uygulanabilmesi için 28 AB üyesinin tümünün oy birliğiyle destek vermesi gerekiyor. Avrupalı diplomata göre, AB, son birkaç ayda Türkiye’ye karşı Kıbrıs'a verdikleri destek nedeniyle bu ülkenin kararına şaşırdığını kaydetti.