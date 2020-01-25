İrlanda’daki adaya ‘hayatta kalma becerileri’ olan görevliler aranıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinde yar alan habere göre İrlanda’nın güneybatısında yer alan, elektriğin olmadığı ve kimsenin yaşamadığı Büyük Blasket Adası’ndaki tesislerin işletme işlerini üstlenecek ‘temel hayatta kalma becerileri’ olan 2 kişi aranıyor.

Wanted: Two people with 'basic survival skills' to be caretakers of a remote Irish island with NO ELECTRICITY

via https://t.co/LcrNxYu41E https://t.co/arAbq9MF8q — MoneyMaxim (@moneymaxim) January 23, 2020

​Buna göre adada Nisan-Ekim 2020 döneminde tam zamanlı olarak çalışmayı göze alacak çiftin, her biri yedi kişiyi ağırlayabilecek üç kır evinin ve küçük bir kafenin işletme ve bakımını yapması gerekecek.

Büyük Blasket Adası’nda elektrik yerine mum ve evlerin ısınması için sobalar kullanılıyor. Sıcak suyun da olmadığı adada soğuk suya ulaşmak içinse pınara gitmek gerekiyor. Bununla birlikte adada sürekli olarak şiddetli rüzgarlar esiyor.

Mülkün sahipleri Alice Hayes ve Billy O'Connor, sosyal ağlarda verdikleri ilanda ‘hayatta kalma becerileri’ olan adayların arandığını vurguluyor.

Önerilen işin zorluklarına rağmen verilen ilana talep patlaması oldu, şimdiye kadar yapılan başvuru sayısı 27 bini buldu.