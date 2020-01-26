Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.
La France se tient aux côtés de la Turquie face au séisme survenu hier. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous sommes solidaires et prêts à apporter notre soutien.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 25, 2020
Fransa Cumhurbaşkanı, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla. Dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
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