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    Rothschild'den Viyana'ya dava: Vakfımızı Naziler gibi yağmaladınız

    © Sputnik / Alexei Danichev
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    Dünyanın en büyük finans gruplarından birini yöneten, servetinden de büyük nüfuza sahip olan Rothschild ailesi, Avusturya'nın başkentini, atalarının hayır işleri vakfını Nazi yasalarını devam ettirmek suretiyle yağmalamakla suçladı. Varisler, Viyana yerel yönetimine dava açtı.

    Financial Times gazetesine konuşan Rothschild ailesinin Avusturya kolunun varisleri, Baron Albert von Rothschild'in 1905'te öncü psikiyatri klinikleri kurulması için oluşturduğu vakıfla ilgili Viyana'nın yerel yetkililerine dava açtıklarını duyurdu.

    Nazi kurbanlarının çocukları ve torunlarının tazminat talep ettikleri davaların en büyüğü olarak değerlendirilen davanın temelini, Baron Albert’in vasiyetnamesiyle 2 milyon kron (bugünkü değeri 120 milyon euro) bağışladığı vakıf oluşturuyor.

    'Mal mülkü gerçek değeriyle ilgisi olmayan fiyatlara satıyorlar'

    Varisler, Viyana yerel yetkililerini vakfa ait değerli mal mülkü gerçek değeriyle ilgisi olmayan, uygunsuz derecede düşük fiyatlara satmakla suçluyor.

    Maria Theresien Schlössel denilen tarihi barok sarayın satışının iptal edilmesini de talep ediyorlar. Burası dünyanın ilk akıl sağlığı tedavi merkezlerinden biri olarak biliniyor.

    'Tek hak sahibi olarak gözükme uğraşı'

    Varisler, Viyana yerel yönetimini, vakfın mal varlığının ve işlerinin tek hak sahibi olarak gözükmek için vakfın operasyonlarını önemsiz göstermekle itham ediyor.

    'Nazilerin 1938'de yaptığını tamama erdiriyorlar'

    Baron Albert’in yasal varisi olan ABD'li yatırımcı Geoffrey Hogue'u temsil eden avukat Wulf Gordian Hauser, Nazi lideri Adolf Hitler'in Avusturya'yı ilhakına atıfla "Viyana'nın şu an yaptığı Nazilerin 1938'de yaptığını tamama erdirmek" dedi.

    Naziler 1938'deki ilhakın ardından Rothschild ailesini ve işlerini Avusturya'dan atmış, vakfı da 1939'da kapamıştı.

    'Sahtekarlık yapıp vasiyetnameyi yeniden yazdılar'

    Rothschild ailesinin yeni nesilleri, artık vakfı orjinal yapısına geri döndürmeyi ve değerli varlıklarını Avusturyalılara geri kazandırmayı amaçladıklarını söylüyor.

    Financial Times'a konuşan varisler şunları söyledi:

    "Viyana şehri, kendisini baş varis yapacak şekilde Baron Albert’in vasiyetnamesini yeniden yazdı, böylelikle 1938'de kaba kuvvetle yapılanı bugün sahtekarlık yaparak tekrarladı." 

    '2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük yolsuzluğu'

    "Viyana şehrinin bu eylemleri, çok vahim bir kendi çıkarını kollama işlemidir ve 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturyası'nın aryanlaşma ve tazminat tarihindeki muhtemelen en sinik, en yolsuz işlemdir."

    'İddiaların tamamını mahkemede çürüteceğiz'

    Viyana yerel yönetimini temsil eden avukat Hannes Jarolim, Rothschild varislerinin iddialarının tamamını mahkemede çürüteceklerini söyledi. 

    Jarolim, Rothschild vakfıyla 20. yüzyılda yapılan anlaşmaların vakfın orijinal amacına büyük saygı ve anlayışla yapıldığını dile getirdi.

    Etiketler:
    Rothschild, Dava, vakıf, Yolsuzluk, Viyana, Avusturya
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