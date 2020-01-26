Merkel'den 'Allahaısmarladık, İstanbul' mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini veda mesajıyla noktaladı.

Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili hikaye yayımlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Allahaısmarladık, İstanbul, Türkiye" diyerek noktayı koydu.

Şansölye imzasını kullanan Merkel, mesajını AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan'la günbatımında yürüdükleri bir Istanbul manzarası fotoğrafıyla paylaştı.

© Fotoğraf : Instagram Merkel, veda mesajına Erdoğan'la birlikte yürüdükleri 'İstanbul hatırası' koydu.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1.5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de hediye takdim etmişti.