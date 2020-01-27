Fransa'da eylemcileri sakatlayan göz yaşartıcı gaz bombası yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki eylemler sırasında çok sayıda göstericinin elinin kopmasına ve yaralanmasına yol açan göz yaşartıcı gaz bombasının (GLI-F4) yasaklandığını açıkladı.

Fransa'da, eylemlerde polis tarafından kullanılan ve birçok eylemcinin yaralanmasına neden olan göz yaşartıcı patlayıcı gaz bombası GLI-F4 İçişleri Bakanlığının kararı ile kullanımdan kaldırılıyor.

France 3 kanalında açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, göz yaşartıcı gaz bombasının çok sayıda kişinin yaranlamasına neden olduğu için artık kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmayacağını söyledi.

Dünyada sadece Fransa'da kullanılan, savaş silahı kategorisinde olan, TNT içeren ve Fransız güvenlik güçleri tarafından eylemcilere karşı kullanılan el bombasının birçok eylemciyi sakat bırakması nedeniyle eleştiriliyordu.

Fransa'da Macron hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi polisin müdahale sırasında kullandığı GLI-F4 tipi gaz bombası nedeniyle sakat kalmıştı. 2018'in aralık ayındaki gösterilerde bir adam polisin tarafından gelen GLI-F4'ü geri atmaya çalışırken eli kopmuştu. Başka bir gösterici ise aynı sebepten ötürü parmaklarını kaybetmişti.

'Stoklar tükendi' iddiası

Öte yandan sosyal medyada birçok kişi, hükümetin GLI-F4 stoğu bittiği için bu kararı aldığını ileri sürdü. Kullanıcılar, GLI-F4'ün 2014 yılından beri üretilmediğini ve yerine daha güçlü olan GM2L bombasının üretilip kullanıldığını dile getirdi.

Fransız polisinin son zamanlarda düzenlenen gösterilerde de vatandaşlara müdahaleleri ülkede eleştirilere neden olmuştu.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan Sarı Yelekler eylemlerinde biber gazı nedeniyle en az 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün ise bir gözünü kaybettiği belirtildi.

OF-F1'ler de yasaklanmıştı

2017'de 21 yaşındaki aktivist Rémi Fraisse,25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece, Tescou akarsuyu üzerine yapılması planlanan baraj projesine karşı işgal eylemine jandarmanın sersemletici gaz bombalarıyla

(OF-F1) saldırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, olayın ardından OF-F1'lerin kullanımını yasaklamıştı.