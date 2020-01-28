Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Auschwitz’i Sovyet askerlerinin kurtardığını hatırlattı

Polonya’nın Oswiecim kentinde, Auschwitz toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılmasının 75. yıldönümü ile ilgili anma töreni düzenlendi. Etkinliğe, farklı ülkelerden gelen yaklaşık 200 eski esir, 30’u ülke liderinin başkanlık ettiği çok sayıda heyet katıldı.

Duda, açılış konuşmasında, "Acımasızlık, köle çalışması, açlık ve hastalıktan bitkin düşen birkaç bin esirinin nihayet Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarıldığı 27 Ocak 1945’ten bu yana üç nesil değişti" dedi.

Nazilerin en büyük ve diğerlere göre daha uzun süre faaliyet gösteren toplama kampı Auschwitz, Holokost’un başlıca simgelerinden biri haline gelmişti.

1941-1945 yılları arasında, Auschwitz’de çoğu Yahudi yaklaşık 1 milyon 400 bin esir tutulmuştu. Kamp, 27 Ocak 1945 Kızıl Ordu askerleri tarafından kurtarılmıştı.

1947’de eski Nazi kampının bulunduğu yerde müze açılmıştı. Müze, 1979’de UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.