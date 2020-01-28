İngiltere, koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan gelenlerden evden çıkmamalarını istedi

İngiltere Sağlık Bakanı, yeni koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini ve evden dışarı çıkmamalarını istedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsün semptomları görülmedikçe genellikle yayılmadığını belirtti ancak bundan yüzde yüz emin olunamayacağını belirtti.

Hancock, "Bu nedenle son 14 gün içinde Vuhan'dan dönen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istiyoruz. İçeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının, Ulusal Sağlık Hizmetleri ile telefon üzerinden iletişime geçin" dedi.

Hancock ayrıca, Vuhan'dan gelen ve solunum sorunları yaşayanlardan da doktorlarını arayıp bilgi vermelerini ve klinik tavsiyesi olmadan evden çıkmamalarını istedi.

Sağlık yetkililerinin Vuhan'dan İngiltere'ye gelenleri izlemeye devam ettiğini ve halen bin 460 kişiye ulaşmaya çalışıldığını kaydeden Hancock, Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede kalan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını anımsattı.

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedilmişti.

Koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükseldi.