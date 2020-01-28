Sırbistan, Rusya ile dostluk konusundaki eleştirilere yanıt verdi

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandr Vulin, Avrupalı politikacıların iki yüzlü davrandıklarını, Sırbistan’ın Rusya ve Çin’le işbirliğine karşı çıktıklarında çifte standart uyguladıklarını söyledi.

RTC televizyonuna konuşan Vulin, Almanya Parlamentosu Bundestag Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Gunter Krichbaum’un “Avrupa Birliği’ne aday bir ülkenin Rusya’yı tam ve eşit bir AB ortağı olarak göremeyeceği” şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Almanya’nın Rusya’yla birlikte Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesini inşa ettiği ve Çin’in en büyük ticari ortaklarından biri olduğunu hatırlatan Vulin, Alman milletvekilinin farklı ülkelerle ilgili çifte standartlarını Hitler Almanyası’nın ‘Gerçek Aryanlar’ teorisi ile karşılaştırdı.

Vulin ayrıca, Rusya ve Çin’in Sırbistan’ın dostları olduklarını, onu desteklediklerini ve dostluğu ekonomik veya siyasi bir seçim yapma şartına bağlamadıklarını kaydetti.

Daha önce, eski Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Moskova ve Belgrad’ın farklı alanlarda aktif olarak işbirliği yaptıklarını, Rus tarafının Sırbistan’ın AB ile entegrasyonu konusunu anlayışla karşıladıklarını belirtmişti.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’a aday statüsü verdi. 2008’de üyelik başvurusunda bulunan Karadağ ile AB arasındaki müzakereler Haziran 2012’de başladı. Sırbistan ile 2014’te müzakerelere başlayan Brüksel, yeni AB genişleme sürecinin 2025’ten önce başlamayacağını defalarca vurguladı.