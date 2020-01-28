Kayıt
20:25 28 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya bayrağı

    'Alman hükümeti, Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tututuyor'

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103091/07/1030910776.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202001281041274926-alman-hukumeti-erdogan-sonrasi-turkiyede-nufuz-icin-gulen-agiyla-iliskileri-sicak-tututuyor/

    Almanya'da Sol Parti, Alman hükümetiyle, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) arasındaki ilişkilere dair verdiği soru önergesine aldığı yanıtı eleştirdi.

    Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Sol Parti Meclis Grubunun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, "Alman federal hükümeti ile Gülen hareketi arasındaki temas ve işbirliğine yönelik soruya, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle yanıt veriliyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir" dedi.

    Jelpke, soruya verilen yanıtın Gülen hareketiyle özellikle de istihbarat düzleminde temasların gerçekleştiği izlenimi doğurduğunu kaydetti.

    'Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor'

    'Alman hükümetinin Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ağıyla ilişkileri sıcak tuttuğu' gibi güçlü bir görünüm olduğuna dikkat çeken Jelpke, "O zamana kadar Alman istihbarat birimleri, bu hareketin on yıllar boyunca Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor" görüşünü savundu.

    Jelpke, "Gülencilerin Türkiye'de yıllar boyunca karıştıkları suçlar göz önünde bulundurulduğunda, bu gruba siyasi olarak özel destek vermek için bir neden yoktur" dedi.

    10 milyon euro'luk projede FETÖ de var

    Alman hükümeti, Sol Parti'nin hükümetin FETÖ’yle ilgili tutumunu sorduğu önergeye "Konunun istihbarat birimlerinin işleyiş kabiliyetini özel olarak etkileyecek nitelikte olduğu ve bu nedenle kamuoyuyla paylaşılabilecek bir şekilde ele alınamayacağı" yanıtını vermişti.

    Sol Parti'nin soru önergesi, Berlin'de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dini içinde barındıracak 'House of One' projesine Alman hükümetinin 10 milyon euroluk destek vereceğini açıklaması üzerine verilmişti.

    İçinde sinagog, cami ve kilisenin yer alacağı projenin İslam ayağını FETÖ’ye bağlı 'Forum Dialog' oluşturuyor.

    Etiketler:
    Sol Parti, soru önergesi, FETÖ, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ressam Okutan’ın Aleksandr Puşkin’in Kars ve Erzurum yolculuklarından esinlenerek yaptığı özgün tablo ve desenlerinin oluşturduğu Erzurum ve Kars - Rus Şairin Türk Masalı sergisinin asıl amacı, mimari ve kültürel zenginliğiyle bilinen Türkiye'nin bu bölgesini tanıtmak.
    Ünlü şair Puşkin'in Erzurum ve Kars yolculuğunu anlatan resim sergisi Moskova'da açılacak
    Karikatür
    'Acaba güvenli bir yer nerede bulsak?'
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet