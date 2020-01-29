AB, 7 Rus vatandaşını yaptırım listesine ekledi

Kırım'da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe gösteren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırımları bir kez daha genişletti.

Listeye dahil edilen yeni isimler arasında Kırım Başbakanı Yuriy Gotsanyuk, Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev ve Sivastopol Nüfus Sicil Müdürü Vladimir Nemtsev gibi isimlerin yer aldığı görüldü.

Adının yaptırım listesine eklenmesini değerlendiren Razvojayev, AB'nin kararının kendisini şaşırtmadığını vurguladı.