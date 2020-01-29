Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.
Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili 'Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım' ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.
.@WHO is monitoring the new #coronavirus outbreak every moment of every day. My respect and appreciation to my colleagues @WHO who are showing great commitment. We will have more news following tomorrow’s Emergency Committee meeting.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020
Çin'de 132 ölümcül vakanın olduğu koronovirüsle ilgili diğer ülkelerden henüz herhangi bir ölüm haberi gelmedi.
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