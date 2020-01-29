Bulgaristan grip salgınından kırılıyor: 1850 okulda eğitime ara verildi

Komşu Bulgaristan'ın neredeyse tamamını etkisi altına alan grip salgını, eğitimi de vurdu.

27 idari bölgenin en az 20'sinde grip salgını yüzünden eğitime ara verilen okulların sayısı 1850'ye ulaştı.

Bugün Vidin, Veliko Tarnovo, Vratsa, Plovdiv, Silistra, Sliven bölgelerinde grip salgını nedeniyle acil önlemler ilan edildi.

Daha önce Blagovgrad, Burgas, Varna, Gabrovo, Dobriç, Kırcaali, Köstence, Montana, Pazarcık, Pernik, Smolyan, Sofya şehri, Sofya bölgesi, Haskovo ve Yambol'da aynı uygulamaya gidilmişti.

Loveç ve Razgrad bölgelerinde bazı okullarda eğitime ara verildi.

Plevne, Ruse, Stara Zagora, Targoviçe ve Şumen bölgeleri ise grip salgınından etkilenmediğinden eğitim normal devam ediliyor.

Grip tatiline giren 1850 okul, 6 Şubat'ta eğitime geri dönecek.

Flu epidemic kills 5 in Bulgaria https://t.co/7oXRXXSSvF pic.twitter.com/Z2Dg8moj6X — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 22, 2019

Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edildi.

Özel tecrit odalarının düzenlendiği hastanelerde planlı ameliyatlar ve hamile kadınların rutin kontrolleri yapılamıyor.

Tüm sağlık kurumları, salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Başkent Sofya başta olmak üzere grip salgının vurduğu şehirlerin sakinleri maske takmadan sokağa çıkamaz halde.

Yetişkinlere de grip belirtisi göstermeleri halinde doktora başvurmaları ve hasta halde işe gitmemeleri uyarısı yapılıyor.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Mira Kojuharova, Bulgaristan'da grip salgının bu hafta doruğa ulaştığını, 2020'nin ilk haftasına kıyasla grip vakalarının 4 kat arttığını söyledi.