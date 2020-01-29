Kayıt
20:59 29 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Boeing 737 Max

    Boeing uçak şirketi 2019'u 636 milyon dolar zararla kapadı

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103828/37/1038283779.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202001291041284739-boeing-ucak-sirketi-2019u-636-milyon-dolar-zararla-kapadi/

    ABD uçak şirketi Boeing'in 23 yıl aradan sonra ilk kez yıllık finansal kayıp yaşadığı belirtildi.

    Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 - 800 NG tipi uçağın Amsterdam'da düşmesi
    © REUTERS / Toussaint Kluiters
    Amsterdam'da düşen THY uçağıyla ilgili 'gerçekler saklandı' iddiası: Hollanda, Boeing CEO'sunu ifadeye çağırdı
    Boeing'ten yapılan açıklamada, geçen yıl şirketin 636 milyon dolar zarar ettiği bildirildi.

    Şirketin 1997'den beri ilk defa kayıp yaşadığı vurgulanan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya'da düşen 737 Max 8 tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra Boeing'in gelirinin yüzde 37 düştüğüne dikkat çekildi.

    Binlerce 737 Max uçuşunun durdurulduğu dönemden bu yana havayollarına ve yolculara ödenen tazminatların yanı sıra hisselerde yaşanan düşüşlerle birlikte oluşan toplam finansal maliyetin ise 18.6 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

    'Uçaklarda yapılan değişiklik yıl ortasına kadar onaylanacak'

    Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, Boeing'in 737 Max tipi uçaklarda yaptığı değişikliklerin yıl ortasına kadar onaylanacağını tahmin ettiğini belirterek, şirketin önceki yöneticilerine ilişkin, sorunlara zamanında önlem almadıkları eleştirisinde bulundu.

    Öte yandan, Boeing hisselerinin bugün yüzde 3 artarak 326.39 dolara çıktığı kaydedildi.

    Boeing 737 Max 8 krizi

    Boeing 737 MAX
    © AP Photo / Elaine Thompson
    Boeing, 737 MAX yazılımında yeni sorunların tespit edildiğini doğruladı
    Boeing, 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

    Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'nda gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüş, 189 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza, 737 Max 8 tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

    Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da bulunduğu birçok ülke, Boeing 737 Max'ların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.

    Her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

    Etiketler:
    ABD, Boeing 737 Max, Boeing 737, Boeing
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Seyahat kategorisinde birinci seçilen Luke Fazekas'ın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da çektiği fotoğraf serisinden bir kare. Bu fotoğrafta Pyongyang metrosu götüntülendi.
    Panasonic'e göre 2019 yılının en iyi fotoğrafları
    Karikatür
    Filistin lideri Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı çıkıyoruz, halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet