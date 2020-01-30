Yunanistan sığınmacıları engellemek için Ege Denizi'ne yüzen barikat yerleştirecek

Türkiye’den Yunan adalarına geçen sığınmacıları caydırmak isteyen Atina, Ege Denizi’ne ‘yüzen bir barikat sistemi’ yerleştirecek.

Yunan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye göre sistemin, 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olması planlanıyor. Bariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor.

Sistemin üç ay içinde yerleştirilmesi bekleniyor ancak kesin lokasyon henüz belli değil. Bakanlık bütçeyi 500 bin euro olarak belirledi.

In yet another attempt to violate international law and increase deaths #Greece plans to build floating fences in the Aegean in order to prevent #RefugeesGR - who escape from conflict and destitution - from arriving and seeking asylum https://t.co/fg7ZcvBfzF — Marianna Karakoulaki (@Faloulah) January 29, 2020

Yunanistan’da altı ay önce göreve gelen Kiriakos Miçotakis hükümeti, göçle mücadele konusunda daha sert bir tutum benimseyeceklerini açıklamıştı.

Geçen yıl yaklaşık 60 bin sığınmacının Ege Denizi yoluyla Yunan adalarına geçtiği belirtiliyor. Bu sayı, bir önceki yılla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla.

Midilli, Samos ve Sakız adasında yaşayan Yunanlar geçen hafta mülteci kamplarının aşırı kalabalık olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirmişti.

Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.

Yunan yetkililer de sık sık Avrupa Birliği’ne ‘yükün paylaşılması’ çağrısında bulunuyor.