Rus uzman: Macron’un söylemi Türkiye’nin Libya’ya ilişkin kararını değiştirmez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Libya için düzenlenen Berlin Konferansı’nda verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Rus askeri siyasi analist Andrey Koşkin, Paris’in hoşnutsuzluğunun Ankara için ne anlama geldiğini Sputnik’e değerlendirdi.

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin şu ifadeleri kullandı:

“Macron, her seferinde Avrupalılar adına sıcak noktalar hakkında görüş beyan etmeye çalışıyor. Ancak Türkiye, Libya’daki hedeflerine ulaşma niyetinde. Erdoğan bunun için gerekli hazırlıkları yaptı, Meclis'ten Libya’ya asker gönderme yetkisi aldı. Türkiye, Erdoğan’ın Libya’da bulunmak için geliştirdiği modeli devam ettiriyor. Macron’un bu tür söylemlerinin bir etkisinin olabileceğini sanmıyorum.”

Berlin Konferansı’nda birçok belgenin kabul edildiğini ancak, sorunun çözümü için yapıcı eylemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Koşkin, “Libya’da ana hedef düşmanlıkların durdurulması olmalı” dedi.