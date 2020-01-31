Almanya'dan Suriye ve müttefiklerine İdlib'de ateşkes çağrısı

Almanya, Suriye hükümetini ve müttefiklerini İdlib'de gerçek bir ateşkes ve insani yardımlar için erişim sağlama çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de artan gerilim nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Alman hükümetinin sivil altyapıya yönelik giderek artan saldırıları kınadığını belirten Alman Dışişleri, Suriye hükümeti ve müttefiklerinden sivillerin korunmasının temin edilmesini ve uluslararası beşeri hukuk kurallarına bağlı kalınmasını talep etti.

Bakanlık, Suriye hükümeti ve müttefiklerine bir an önce ateşkes yapılması ve ihtiyaç sahipleri için sınırsız insani erişim sağlanması yönünde de çağrıda bulundu.

Suriye'de sürdürülebilir çözümün yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla sağlanabileceğinin altını çizen bakanlık, İdlib'de yürütülen operasyonların bu kararla çeliştiğini vurguladı.