Belarus lideri Lukaşenko'dan Çin, Rusya, ABD ve AB için 'canavar' nitelendirmesi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya, Çin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi 'canavarlar' ile işbirliğinin her bir ülke için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Belarus’un yeni Çin Büyükelçisini atayan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu ülkeyle ilişkilerde büyük atılım beklediğini söyledi.

Lukaşenko, "Bazen şunu düşünüyorum; zamanında Çin bugünkü gibi değilken, henüz ayaklar üzerinde durmaya başlarken bu ülkeyle dostluk kurma politikasını seçtiğimiz için şanslıyız. İlişkilerimizi daha fazla geliştirmek için çalışmalara devam etmeliyiz. Elde ettiğimiz başarılarla yetinmek olmaz, çok ciddi çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Belarus lideri, "Çin, Rusya, Avrupa Birliği. Belki Amerikalılar ile de ilişki kurmayı başarırız. Bunlar canavar ve bunlarla işbirliği her bir ülke tarafından mutluluk kaynağı olarak görülür" diye kaydetti.

İhracata yönelik ekonomiye sahip Belarus için bunun çok önemli olduğunu söyleyen Lukaşenko, "Önemli olan ekonomi, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi. Diğer her şey zaten Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ilişkilerimizde var. Bu politik ve diplomatik evi sağlam temel üzerinde inşa etmeliyiz, sağlam temel bulmalıyız" dedi.

Çin’in ciddi bir öncelik olduğunu kaydeden Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin’in yardım ve desteğine giderek daha fazla bağlanıyoruz. Bu, sadece ülkemizdeki geleceğe yönelik işletmelerin yapımı ve krediler ile ilgili değil, aynı zamanda Çin bizim için pazarını açtı ve girebildiğimiz kadar girmemizi sağladı. Önümüzdeki çalışmalarımız sırasında büyük atılım elde edeceğimizi umuyorum. Sonuç önemli."