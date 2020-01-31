İsveç'te yüz kızartan rapor: Sığınmacı çocuklar yemek ve barınma karşılığında fuhuş yapmak zorunda kalıyor

İsveç’te yapılan bir araştırma, sığınmacı çocuk ve gençlerin yemek, barınma gibi temel haklar karşılığında sömürüldüğünü ortaya koydu. Suça bulaşma, ucuz işgücü olarak kullanılmanın yanı sıra mülteciler fuhuşa da zorlanıyor.

İsveç Kızılhaçı tarafından hazırlanan rapora göre, ‘refakatsiz sığınmacı çocuklar’ olarak sınıflandırılan grupta yer alan, giderek artan sayıda mülteci çocuk seks, suç ya da zorla çalıştırma gibi amaçlarla sömürülüyor. Mülteci çocukların yüzde 38.5’i para ya da barınma karşılığında fuhuş dahil istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Rapor için 103 kişiyle görüşülürken, neredeyse her beş kişiden biri araştırmaya katıldığı gece dahil olmak üzere dışarıda yattığını belirtti.

Bu da akıl sağlığı da dahil pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarırken, sömürü riskini de artırıyor.

'Daha yaşlı kadın ve erkeklerle cinsel ilişkide bulunmak zorunda kalıyorlar'

Araştırmaya katılanların çoğu para ve barınma için pek çok şeyi kabul ettiğini belirtti, katılımcıların beşte biri de fuhuş yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

Araştırmayı yapan gönüllülerden biri, “Genç insanlar daha yaşlı kadın ve erkeklerle cinsel ilişkide bulunmak zorunda kalıyor” dedi.

Suç örgütleri de, yetkililer tarafından takip edilmesi daha güç olduğu için sığınmacıları kendi saflarına katmaya çalışıyor. Özellikle restoran gibi işletmeler de mültecileri ucuz işgücü olarak kullanıyor. Kızılhaç’a göre mülteciler, yerde uyumak karşılığında köle gibi çalıştırılıyor.

'Kimse sorumluluk almıyor'

Rapora göre bu mülteci çocuklara ve gençlere yönelik sömürü oldukça hızlı bir şeklide artarken, her geçen gün daha fazla mülteci toplumun güvenlik ağının dışında kalıyor.

İsveç Kızılhaçı Genel Sekreteri Martin Arnlöv, ulusal yayıncı SVT’ye yaptığı açıklamada, “Akut evsiz olarak yaşayan en az 1200 genç yetişkinimiz var. Bu son derece büyük bir grup. Ne belediyeler ne de bölgesel veya resmi hükümet makamları barınma konusunda yardım etmek gibi bir sorumluluk taşımıyor. Bu grup giderek daha savunmasız hale geliyor” dedi.

Kızılhaç, barınma sorununu çözmek için gereken ekonomik desteğin yaratılması için ulusal bir koordinasyon gerektiğini vurguluyor.

Göç krizinin zirve yaptığı 2015 yılında, 35 bin 369 gibi rekor sayıda refakatsiz sığınmacı çocuk İsveç’e iltica talebinde bulunmuştu. Bunların çoğu Afganistan, Suriye, Somali, Eritre ve Irak’tan geliyordu.