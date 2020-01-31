İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği İngiltere'de korunma tartışması: Salgın Londra'ya ulaşsa maske takmazdım

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını İngiltere’ye de sıçradı.

İngiltere’de aynı aileden olduğu belirtilen iki hastaya yapılan testler sonucu hastalarda koronovirüs saptandı. Hastalar tecrit altına alınırken, virüsün yayılmasını önlemek için enfeksiyon kontrol protokollerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Sağlık Direktörü Chris Whitty, bu hastalarla temas eden kişileri belirlenmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak hastaların nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Bunlar, ülkedeki ilk doğrulanmış vaka kabul ediliyor.

Kamu Sağlığı İdaresi’ne yapılan açıklamada, İngiliz sağlık sisteminin koronavirüs salgınıyla başa çıkmak için ‘son derece hazırlıklı olduğu’ vurgulandı.

'Virüsleri engelleme konusunda yetersizler'

Salgından korunmak isteyen İngilizler maske stoklarının tükenmesine neden olurken, ülkede bu yönde bir tartışma da başladı.

Sağlık uzmanları maskenin virüse karşı ne kadar etkili olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi. Çok küçük partiküllerin bir kağıttan bile geçebildiğini hatırlatan uzmanlara göre maskeler burnu ve ağzı kapatmak için fazla gevşek olduğu için virüsün yüze ulaşmasını engelleyemiyor.

İnsanların sık sık yüzlerine dokunduğuna dikkat çeken uzmanlar böylece virüslerin gözlere de ulaşabildiğini belirtiyor. Virüsün insandan insana buluşabildiği doğrulandı.

'Maske takmayı tecih etmezdim'

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda görev yapan ve uluslararası halk sağlığı konusunda uzman olan Profesör Jimmy Whitworth, “Maskelerin etkili olduğuna dair çok az kanıt var. Herhangi bir virüsü kapmayı engellemek yerine, bir virüsü kaptığınız ve başka birine bulaştırmak istemediğiniz durumlarda daha etkililer. Ilık su ve sabunla ellerinizi yıkamanız, gözlerinize ve burnunuza dokunmamanız ve hapşıracağınız zaman bunu bir mendile doğru yapıp onu hemen çöpe atmanız enfeksiyondan korunmak konusunda daha etkili” dedi.

Whitworth, salgının Londra’ya ulaşması halinde maske kullanmayı tercih etmeyeceğini de ekledi.

19 ülkeye yayıldı

‘2019-nCoV’ adı verilen koronovirüs ilk olarak Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi, dün itibariyle de Çin anakarasındaki bütün bölgelere yayıldı. Salgın nedeniyle Çin'de 213 kişi hayatını kaybederken, 10 bin kişide de koronavirüs tespit edildi.

Çin dışında virüsün görüldüğü ülke sayısı da 19'a yükseldi. Ancak bu ülkelerde henüz bir ölüm yaşanmadı. Dünya Sağlık Örgütü, dün virüs nedeniyle 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etti.