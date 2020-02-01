İspanya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, anakaradan uzak bir bölge olan Kanarya Adaları'nda ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs İspanya'da da sıçradı.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vakanın anakaradan uzak bir bölge olan Kanarya Adaları'nda tespit edildiği ve hastanın müşahede altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Salvador Illa'nın yakın bir zamanda krize ilişkin düzenleyeceği basın toplantısında kapsamlı bir açıklama yaparak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

#ULTIMAHORA

Primer positivo por Coronavirus en España, en La Gomera pic.twitter.com/Q179TPmFKt — Ainara Guezuraga Gabikagogeaskoa (@ainaraguezuraga) January 31, 2020

Dün sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.