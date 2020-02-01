Alman vekil: NATO, Gorbaçov'a verdiği sözü ihlal etti

Almanya Federal Meclisi Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Freiheitsliebe portalı için kaleme aldığı yazıda, önümüzdeki mart ayında NATO üyesi ülkelerin, son 25 yılının en büyük askeri tatbikatını gerçekleştireceğini kaydetti.

Defender 2020 tatbikatı 'Rus tehdidi' bahanesiyle düzenlense de Alman poltikacının sözlerine göre, asıl saldırgan NATO, Moskova ise halen savunma pozisyonunu koruyor.

Sovyetler Birliği’nin, NATO’nun Almanya ötesine genişlememe sözünü anlaşmaya bağlamaktan vazgeçerek 'kendini kandırmalarına izin verdiğini' söyleyen Alman milletvekili, "Bu, Gorbaçov döneminde giderek gücünü kaybeden Sovyet yönetiminin bağışlanmaz bir hatasıydı" dedi.

Böylelikle NATO’nun 'açık kapı' prensibine dayanarak 1999’da kademe kademe genişlemeye başladığını belirten Neu, genişlemenin halen devam ettiğini vurguladı.

Toplamda Defender 2020 tatbikatına, farklı ülkelerden yaklaşık 37 bin asker katılacak. Sadece ABD bu tatbikata 13 bin askeri teçhizat gönderiyor.