Kosaçev: Brexit, refah 'Avrupa hayalini' yıktı

Facebook hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, yıl sonuna kadar bir geçiş olacağından Brexit'in doğrudan sonuçları hakkında konuşmadan önce bu tarihi olayın psikolojik etkisine dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

"Gururlu İngilizler için bu, hiç kuşkusuz herhangi birinin diktesinden, yani ortak kurallara başkalarıyla aynı seviyede bağlı olma gerekliliğinden bağımsız olma hissi verecek" diyen Kosaçev, AB'yi ayakta tutmak isteyenler açısından da bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Brexit'le birlikte AB'ye şüpheyle yaklaşılacağının altını çizen Rus senatör, "Önceden AB'ye girmek, bir halkın bağımsızlık yönündeki 'asırlık arzusunun' somut hale bürünmesi kabul edilirken, İngiltere bu tezi bir çırpıda çökertti. 'Avrupa hayali' ve 'AB'nin yumuşak gücü' şüphesiz büyük bir darbe aldı. Artık ortada bir emsal var ve bu bir tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den dün gece yerel saatle 23.00'te (TSİ 02.00) ayrılmıştı.

Başbakan Boris Johnson, İngiliz televizyonlarından ulusa sesleniş konuşmasında, genel olarak Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve 'yaraları sarma' çağrısında bulunmuştu.

Hükümet olarak görevlerinin ulusu bir araya getirme ve ülkeyi ileriye taşıma olduğunu vurgulayan Johnson, "Bu gece söylenecek en önemli şey, bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, gerçek bir ulusal yenilenme ve değişim zamanı. Bu, yeni bir çağın şafağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.