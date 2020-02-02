‘Ukrayna ve Türkiye askeri-teknik alanda 50’nin üzerinde proje yürütüyor’

Ukrinform ajansına konuşan Andrey Sibiga, Ukrayna ve Türkiye’nin askeri-teknik alanda 50’nin üzerinde proje yürüttüğünü ifade etti.

Ukraynalı diplomat, “Askeri-teknik işbirliği, stratejik ortaklığımızın uygulamada olduğunun canlı bir örneğidir. Şu anda çeşitli uygulama aşamalarında olan 50’den fazla proje bulunuyor. Bunların arasında en önemli olanlar, Türkiye'den askeri insansız hava araçlarının (İHA) alımı ve İvçenko-Progress devlet şirketi tarafından Türk yapımı Akıncı İHA’ları için Ukrayna menşeili motorların teslim edilmesi” diye konuştu.

Kiev ve Ankara’nın askeri alandaki işbirliğinin ‘sadece ürünlerin alım ve satımıyla sınırlı kalmayıp ortak üretimi ve tasarımları da kapsayan bir seviyeye ulaştığına’ dikkat çeken Sibiga, “Gelecekte, uçak yapım endüstrisindeki işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz, Türkiye ile her iki tarafın çıkarları ile örtüşecek işbirliğinin modellerini bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.