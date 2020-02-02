Hollanda'dan emsal karar: Ensest ve aile içi şiddet mağdurlarına soyadı değişikliğinde kolaylık sağlanacak

Hollanda , ensest ve aile içi şiddet mağdurlarının soyadı değişikliğini kolaylaştıran bir düzenlemeyi kabul etti.

Hollanda hükümeti, ensest mağdurlarına, faillerle aynı soyadını taşıma zorunluluğundan kurtulması amacıyla, soyadı değişikliği kolaylığı getiren düzenlemeyi kabul etti.

Böylece ensest mağdurları, artık mahkeme kararına gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden soyadlarını değiştirebilecek. Ayrıca aile hekimi ya da başka bir uzmanın, 'soyadı ile fiziksel ya da psikolojik sorunu olduğuna ilişkin' tavsiyesi yeterli olacak.

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker'in önerisi üzerine getirilen düzenleme, aile içi şiddet mağdurlarını da kapsayacak.

Dekker değişiklik gerekçesini, "Bu acı verici geçmişten kurtulmak için yeni bir soyadı gerekiyor. Bunun için çaba harcamak da, eski yaraların yeniden açılmasına neden oluyor. Bu nedenle soyadı değişikliği kolay olmalı" sözleriyle açıkladı.

Hollanda'da bir yetişkin için isim değişikliği masrafı 835 euroya (yaklaşık 5.500 TL) mal oluyor. Önceki düzenlemeye göre ensest mağdurları, isim değişikliği için kesinleşmiş bir yargı kararına ihtiyaç duyuyordu.

Olay yargı aşamasındaysa, bağımsız bir uzman tarafından, soyadının mağdura, fiziksel ya da psikolojik yük getirdiği yönünde rapor isteniyordu.