İtalya’da ilk kez bir şehir, evlerin 1 euroya satıldığı yerleşimlerin listesine eklendi

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre İtalya’nın Puglia bölgesinde yer alan Taranto şehrindeki evler, 1 euro karşılığında satışa çıkarıldı.

Taranto yönetiminin gayrimenkul alabilecek yatırımcıları buraya çekmek, özellikle de şehrin tarihi merkezini yeniden canlandırmak istediği belirtilen haberde, daha önce 40 bin kişinin yaşadığı şehirde şu anda en fazla 3 bin kişinin kaldığı vurgulandı.

Ilıman Akdeniz ikliminin, yapıların antik mimarisinin ve renkli doğanın yatırımcıları buraya çekebileceği aktarılan yazıda, bölgedeki kumlu plajların yanı sıra flamingoların yaşadığı bir doğal alanın da olduğu kaydedildi.

Taranto’ya yaklaşık 25 bin sakin kazandırılmak istendiği ifade edilen yazıda, daha önce projeye dahil olan diğer yerleşimlerde olduğu gibi buradan emlak almak isteyenlerin, 1 euro karşılığında ev sahibi olabilmek için kötü durumdaki evlerde tadilat yaptırması gerekeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca yatırımcılara tadilattan sonra o evde ikamet etme şartı koşulduğu, evlerin üçüncü kişilere satışının yasak olduğu ifade edildi.