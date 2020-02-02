Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Saldırgan etkisiz hale getirildi

Londra'nın güneyindeki Streatham'da bir kişi efrafındaki insanlara pala olarak adlandırılan büyük bir bıçakla saldırdı. İngiltere polisi saldırganın vurularak öldürüldüğünü ve olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
İnsanların olay yerine yaklaşmamasını isteyen polis, saldırganın bu eylemi bilinçli bir şekilde saldırı amacıyla yaptığını ve olayın bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini ancak bu olaya saldırganı teşvik eden nedenin ne olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmadığını belirtti.
#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020
Saldırıya ilişkin Twitter'dan yapılan paylaşımlarda ambulans ve polis araçlarının siren sesleri duyuluyor.
Large police presence in #Streatham - air ambulance, police heli. Unconfirmed reports of shooting on High Road. pic.twitter.com/USWfauyM3o— Dan Smith (@DanSmithNews) February 2, 2020
Londra'daki benzer bir olay en son geçen yıl kasım ayında yaşanmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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