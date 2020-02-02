Belçika'da 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vuruldu

Belçika'nın Gent kentinde yoğun bir cadde olan Bevrijdingslaan'da bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar acilen hastanede tedavi altına alındı.
Polis tarafından vurulan saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.
Bevrijdingslaan caddesindeki Tulpstraat ve Acaciastraat sokakları arasındaki geçiş güvenlik önlemi sebebiyle kapatıldı.
Belçika polisi olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Saldırı İngiltere'nin başkenti Londra'da pala adı verilen büyük bir bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırganın polis tarafından öldürülmesinden birkaç saat sonra yaşandı.
Sosyal medyada saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
After hours from London terrorist knife attack, another terrorist, shot by Police!— ISCResearch (@ISCResearch) February 2, 2020
Security forces have shot a man in #Ghent , #Belgium after a man attacked at least 2 people with a knife. pic.twitter.com/4aMjKb2GW0
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