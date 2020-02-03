'Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu'

New York Post’a konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki Meghan Markle’ın Kanada’da yayınlanan bir TV programında yer alacağını öne sürdü.

Markle’ın Toronto’da yaşayan düğün stilisti Jessica Mulroney ile birlikte bir program yapacağı iddia edilirken, bu programın konusunun 'ikinci evlilikler' olacağı belirtildi.

'I Do, Redo' isimli 10 bölümlük televizyon programında, ilk düğünleri çok kötü geçen 10 çifte ikinci kez düğün organizasyonu yapılacak.

Daha önce bir kez boşanan Markle’ın bu programla para alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Kanada’daki oyuncular sendikasına göre konuk oyuncular bir TV programında rol aldığında günlük 588 dolar gelir elde etme hakkı kazanıyor.