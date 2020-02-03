Yunanistan, yasa dışı göçmenleri haftalık olarak Türkiye'ye iade etmeyi planlıyor

Yunanistan Göç ve Sığınma Politikaları Bakanı Notis Mitarakis, Yunan hükümetinin yasa dışı göçmen akışını yavaşlatmayı ve göçmenleri Türkiye'ye geri göndermeyi ana hedeflerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Kathimerini gazetesine demeç veren, "İade edilen göçmenlerin sayısını artırmaya odaklandık. Ocak ayının ikinci yarısında göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesi için üç operasyon düzenlendi. Amacımız, haftalık operasyonlar düzenlemek ve elbette iade edilenlerin sayısını artırmak" dedi.

Yunanistan'ın göçmenlerin doğrudan kendi ülkelerine dönmesinden, AB ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktan yana olduklarını belirten Mitarakis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan'a gelen göçmenlerin sayısını azaltmayı ana hedef olarak belirledik. Göçmenleri taşıyanların ana koridoru biz olmamalıyız. Bu, sınırların korunmasını ve uluslararası koruma hakkı bulunmayan herkesin iadesini gerektiriyor."

Mitarakis, yeni sığınma verme prosedürünün uygulamaya koyulduğunu da anlattı. Yunan bakan, önceden 4-5 yıl süren sığınma hakkı incelemeleri yapıldığını anımsatarak bunu insani bulmadıklarını kaydetti.

Mitarakis, hükümetin göçmenleri adalardan tahliye ettiğini ve Ege Denizi'ndeki 5 adada kapalı sığınmacı merkezleri kurulacağını ekledi.