Kırım Tatarları’ndan Erdoğan’ın Kırım hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama: Mantıksız

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Kırım’ın Rusya ile bağlı oluşunu kabul etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrının mantıksız olduğunu ifade etti.

Sputnik’e konuşan Umerov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında hiçbir mantık yok. Ukrayna’nın bütünlüğüne ilişkin sürekli yapılan açıklamalar anlamsız. Ukrayna 2014’te Kiev’de gerçekleşen darbenin ve düzenlenen referandumla Kırım yarımadasını sonsuza dek kaybetti” ifadelerini kullandı.

Umerov’a göre, Kiev’in uluslararası toplumu yanıltmayıp Kırım’ın Rusya ile bağlandığını kabul etmesinin vakti çoktan geldi.

‘Kırım Tatarlarının durumu Kiev’le değil, Moskova ile görüşülmeli’

Umerov, “Ukrayna’nın ülke içindeki durumu istikrara kavuşturmak ve savaşa son vermek için tüm çabalarını ortaya koyması gerek. Kırım Tatarlarına gelince, onların kaderleri ve durumları, bu konular Ukrayna’da değil, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşulmalı” dedi.

Umerov, Kırım Tatarlarının durumunun şimdilerde hiçbir zaman olmadığı kadar ideal olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” ve “Kırım Türkleri'nin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.