Alman Lufthansa havayolu şirketi Çin'e uçuşların askıya alınmasını 29 Şubat’a uzattı

Lufthansa koronavirüs tehdidi nedeniyle Çin'u uçuşlarıyla ilgili aldığı kararı şu şekilde duyurdu:

"Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 29 Şubat’a kadar askıya almaya karar verdi.”

Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin 29 Şubat’a uzatıldığı belirtildi.

Lufthansa Group cancels flights to Beijing & Shanghai until February 29. All further destinations to mainland China will be cancelled until March 28. Hong Kong will be served regularly. Passengers with affected flights will find detailed information via https://t.co/v5bFU1zbOK. pic.twitter.com/jATmvdc0aY — Lufthansa (@lufthansa) February 3, 2020 ​Nanjing, Shenyang ve Qingdao'ya 28 Mart 2019’a kadar uçuşların yapılmayacağına yer verilen açıklamada, Hong Kong'a karşılıklı uçuşların ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Lufthansa Group’un düzenli olarak Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan Çin ana karası ile (Nanjing, Pekin, Şangay, Shenyang ve Qingdao) haftada toplam 54 uçuş gerçekleştirdiğine yer verilerek, koronavirüs ile ilgili durumun yakından izleneceği vurgulandı.