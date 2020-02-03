Danimarka istihbaratı, Riyad lehine casusluk yaptıkları gerekçesiyle 3 İranlıyı gözaltına aldı

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberine göre Tahran yönetiminin terör örgütü olarak kabul ettiği Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'ne (ASMLA) üye 3 İranlı gözaltına alındı.

Haberde açıklamalarına yer verilen Danimarka istihbaratı başkanı Finn Borch Andersen, İran vatandaşlarının Suudi Arabistan lehine casusluk yaptığı şüphesiyle yakalandığı vurguladı.

Andersen, "Bu çok zor durum. İran ve Suudi Arabistan çatışmalarını Danimarka'ya taşıdı. Bu kabul edilemez" dedi.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü ASMLA kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde uğradığı suikastta hayatını kaybetmişti.