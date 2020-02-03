Air Canada'ya ait Boeing 767-300 tipi yolcu uçağı Madrid'e acil iniş yaptı

Kanadalı havayolu şirketi Air Canada'ya ait Boeing 767-300 tipi bir yolcu uçağı, 'teknik arıza' nedeniyle Madrid'deki Barajas Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Kanada merkezli havayolu şirketi Air Canada'ya ait 837 sefer sayılı ve Boeing 767-300 tipi yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

El vuelo AC837, operado por Air Canada y con destino Toronto, se encuentra actualmente quemando combustible al sur de la capital tras haber registrado una incidencia con el tren de aterrizaje cuando despegaba de Barajas a las 14:55. [vídeo de @Beatrizxy] pic.twitter.com/m4mA4zVjVn — Aeropuerto Madrid-Barajas (@aeropuertoMAD) February 3, 2020

Havaalanı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Toronto'ya gitmek üzere olan uçak iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Madrid'e indi.

Açıklamada, uçağın iniş yapmadan önce yaklaşık 1 saat yakıtını bitirmek için Madrid üzerinde uçuş yaptığı kaydedildi.

İspanya pilotlar birliği Sepla'nın açıklamasında ise, uçağın iniş takımlarının bir kısmının düştüğü ve motorlara girdiği bilgisi verildi.

Más problemas en Barajas: a las 15h, un Boeing 767 de Air Canada ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia. Ahora deberá estar tres horas quemando combustible. — Sepla (@sepla_pilotos) February 3, 2020

Diğer yandan bazı sosyal medya hesapları, uçağa eşlik eden İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağının olduğunu bildirdi.

Un avión F-18 del Ejército del Aire de la base de Torrejón de Ardoz escolta al avión de Air Canada y evaluar los daños visualmente. pic.twitter.com/pzIeHNmfj8 — Lobo (@lancelot_xbal) February 3, 2020

İspanya'daki hava trafiğinden sorumlu kurum olan AENA da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bajaras Havaalanı'nın günün erken saatlerinde kapanmasına rağmen faaliyette olduğunu ve uçağın inişine izin verdiğini kaydetti.