Libya için kalıcı ateşkes görüşmeleri Cenevre'de başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite'nin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi.

Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, UMH ve Libya Ulusal Ordusu tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.