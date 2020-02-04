Fransa'da jandarma komutanlığında bıçaklı saldırı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 19 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, Dieuze Jandarma Komutanlığına girerekbir jandarmayı elinden yaraladı.

Jandarma da saldırgana biber gazı sıkıp 2 el ateş ederek karşılık verdi. Karnından yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın 2 aydır eğitim gören bir asker olduğunu belirtti.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada, saldırıdan kısa bir süre önce kimliği belirsiz bir kişinin jandarma komutanlığını aradığı ve IŞİD mensubu olduğunu belirterek, tehditlerde bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, saldırı ile gelen telefon arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.