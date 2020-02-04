Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'ın düşen yolcu uçağı için teklif ettiği tazminatı yeterli bulmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 8 Ocak'ta İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak Irak'taki ABD üslerine balistik füze saldırıları düzenlediği gün, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait 752 sefer sayılı yolcu uçağının İran hava savunması tarafından düşürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrinform'un aktardığına göre, 1+1 TV'ye verdiği röportajda Zelenskiy, "İran tarafı, her bir kurbanın ailesine 80 bin dolar tazminat vermeyi teklif etti ancak biz kabul etmedik. Bana öyle geliyor ki, bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Elbette, insan hayatı hiçbir parayla ölçülmez, ancak daha yüksek ödemeler için baskı yapacağız" diye konuştu.

Zelenskiy, "Devlet olarak her aileye mümkün olduğunca çok para - 200 bin grivna (yaklaşık 8 bin dolar) - ödedik. Tazminatın diğer kısmı sigorta şirketleri aracılığıyla Ukrayna Uluslararası Havayolları tarafından gönderilecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukraynalı sigorta şirketlerinin, İran'la yaptırımlar nedeniyle çalışmasının zor olduğunu belirterek, Kiev'in Tahran'a karşı uluslararası bir mahkemede dava açmayı planladığını açıkladı. Zelenskiy, "Ukrayna kesinlikle kazanacak. Her şeyi kazanacağız" diye kaydetti.