Keanu Reeves, Ukrayna’da ders kitabına girdi

ABD’li oyuncu Keanu Reeves, ‘Bir Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği’ isimli ünlü fotoğrafa photoshop ile yerleştirilmesi sonucu Ukrayna’da ‘Dünya Tarihi’ ders kitabında boy gösterdi. Görsellerin öğrencilerin ilgisini artırmak amaçlı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna’da 10. sınıflar için ‘Dünya Tarihi’ kitabındaki 1932 tarihli ünlü ‘Bir Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği’ fotoğrafında Hollywood yıldızı Keanu Reeves de yer aldı.

Reeves, bir bankta bir şey yerken görüntülendiği fotoğrafından photoshop maharetiyle çıkartılarak, işçilerin ‘yanına gönderildi.’

Reeves’in söz konusu orijinal fotoğrafı internet memesi olmuştu.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

​Kitaptaki bilgi notunda, öğrencilerin tarihe olan ilgisini arttırmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek için farklı dönemlere ait çeşitli görseller, haritalar ve sorulara başvurulduğu kaydedildi.

Sputnik’e konuşan kitabın yayıncısı Orion’un Yayın Yönetmeni İrina Krasutskaya, kullanılan her fotoğrafın özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Reeves’in bir parçası olduğu fotoğrafın bulunduğu bölümde, ABD’nin birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki döneme ilişkin tarihi anlatılıyor.

ABD’deki RCA Binası’nın (Sonradan Ge Building ve Comcast Building isimlerini aldı.) inşaatı sırasında çekilen siyah beyaz fotoğrafta 11 işçi bulunuyor.