Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın Yüksek İrtifa Hava Savunma füzesi Patriot bataryalarından bazılarını Suudi Arabistan'a vermesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Bu konudaki görüşmelerin 2019'da başladığını ve söz konusu programda ABD, İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığını ifade eden Peças, "(Suudi Arabistan'a) Patriot verilmesi enerji güvenliğine katkı sağlıyor, ülkemizi bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkarıyor ve Suudi Arabistan ile olan bağlarımızı güçlendiriyor" dedi.

Patriot füze sisteminin bölgedeki diğer ülkeler için tehdit oluşturmadığını kaydeden Peças, sistemlerin Suudi Arabistan'da 'kritik enerji yapılarının' korunmasında kullanılacağını söyledi. Sözcü ayrıca programa İtalya'nın da katılabileceğini belirtti.

Peças, geçen hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de Arap yetkililerle olan temaslarında, jeopolitik meselelerin yanı sıra Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a bir adet Patriot füze bataryası verilmesi meselesinin ele alındığını açıkladı.

Patriot füze sisteminin Suudi Arabistan'da 'kritik enerji yapılarının' korunmasında kullanılacağını aktaran Peças, "Yunanistan’ın caydırıcı gücü devam ediyor. Daha önce atıl durumda bulunan bir adet Patriot bataryası 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren aktif hale getirildi. Girişimin maliyetinin tamamı ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.