Fransa lideri Macron, Rusya’yı 2. Dünya Savaşı tarihini gözden geçirmekle 'suçladı'

Ziyaret ettiği Polonya’da dün mevkidaşı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüşen Macron, bugün Polonyalı öğrencilere konuşma yaptı.

Fransa lideri, “Tarihle ilgili özgür düşünceleri sunarken Avrupa’yı unutarak Avrupa inşa etmediğimizi söylemek istiyorum. Tarihi bilerek, onu tüm sahtekârlık, bazı ülkelerin, bazı partilerin onu gözden geçirme çabalarına karşı koruyarak Avrupa’yı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarih belleğini çarpıtmanın risk olduğunu söyleyen Macron, sözlerini şöyle sürdürdü: “Polonya’nın, 1989’u ve bu özgürlük tarihini silme çabalarını görüyorum. Macaristan’ın bilerek 20. yüzyıl tarihini gözden geçirme politikasını görüyorum. Rusya’nın bir kez daha 2. Dünya Savaşı’nı yorumlama ve Polonya halkını suçlu çıkarma yaklaşımını görüyorum. Tarihi gözden geçirme çabası içinde hafızamızı parçalama riskini görüyorum”.

Rusya yönetimi defalarca bazı Avrupa ülkelerinin tarihi yeniden yazmaya çalıştığını açıklamıştı.