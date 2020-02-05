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11:05 05 Şubat 2020
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    Almanya, 1 Mart itibariyle nitelikli iş gücü için kapılarını açıyor

    © AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
    Avrupa
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    Almanya, 1 Mart’ta yürürlüğe girecek ‘Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’yla birlikte AB ülkeleri dışından da çalışanlara kapılarını açacak. Yeni yasayla altı aylık iş bulma vizesi ve dil şartında istisna gibi imkânlar sunuluyor ayrıca yaş sınırı ve sektör kısıtlaması da bulunmuyor.

    Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya’ya gelişini kolaylaştırmayı hedefleyen ‘Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nın 1 Mart’ta yürürlüğe girmesi nedeniyle Köln Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

    Deutsche Welle’den Ayşegül Ilgın’ın haberine göre, açılış konuşmasını yapan Köln Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sandra von Möller, Almanya’da nitelikli iş gücü açığının ekonomik büyümenin önünde önemli bir risk faktörü oluşturduğunu rakamlarla gösterdi.

    10 yıl içinde 5.5 milyon kişiye ihtiyaç duyulacak

    2019 nitelikli iş gücü raporuna göre, sadece Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe toplam 6 milyon kişi istihdam ediliyor. Ancak bu sayının 2030 yılında 4.8 milyon, ihtiyaç duyulan iş gücünün ise 5.5 milyon kişi olacağı hesaplanıyor. Bu hesaplamalara göre sadece bu eyaletteki iş gücü açığı 735 bin kişi. Bu rakam toplam iş hacminin yüzde 13.4'üne denk geliyor.

    İş gücü açığı AB içinden kapatılamıyor

    Almanya genelinde ekonomik beklentiler üzerine yapılan anketlerde, şirketlerin yüzde 60’ının en büyük endişesinin nitelikli iş gücü gerektiren ve içerideki kaynaklarla kapatılamayan pozisyonlar olduğu belirtiliyor.

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    © AA /
    Almanya'da kamu çalışanları 'uyarı grevi' yaptı
    Etkinliğe katılan uzmanlar, Almanya’nın iş gücü açığının Avrupa Birliği içinden kapatılmasının mümkün olmadığı sektörler için geliştirilen, AB dışından kalifiye iş gücünün ülkeye gelişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına yapılan düzenlemeleri detaylı olarak katılımcılarla paylaştı.

    Altı aylık iş arama vizesi sağlıyor

    Yasanın getirdiği en önemli yenilik, üniversite mezunlarının yanı sıra, mesleki eğitimi ve/veya tecrübesi bulunanlara da Almanya’nın kapılarını açıyor olması. Yasa, eğitimleri ve mesleki kalifikasyonları Almanya tarafından tanınmış kişilere, Almanya’da iş aramak üzere altı aylık iş arama vizesi sağlıyor. İş arama vizesi, haftada 10 saate kadar deneme amaçlı istihdama da müsaade ediyor.

    Federal İstihdam Dairesi Yurt Dışı Uzman Yerleştirme Merkezi Sorumlusu Thorsten Rolfsmeier, yasanın amacının bir liste olmaksızın tüm meslek gruplarına kapıları açmak olduğunu belirtti. Rolfsmeier, öngörülen yasal düzenlemelere bakılarak mesleki fırsatların rahatlıkla anlaşılabileceğine dikkat çekti.

    Ancak bilişim teknolojileri alanında çalışanlar için sürecin daha kolay işlediğini belirten Rolfsmeier, "Bu alan için bir denklik aranmıyor. Diğer sektörlerde yedi yıl olması gereken iş tecrübesinin, bu alanda üç yıl olması yeterli görünüyor" dedi.

    Denklik alabilmek için adayların diplomalarını ve mesleki kalifikasyonlarını gösteren belgelerini sorumlu kurumlar aracılığıyla Almanya’ya iletmesi gerekiyor. Yetkililer ise başka ülkelerde edinilen eğitimin ve mesleki deneyimlerin Almanya iş piyasasında karşılığı olup olmadığını inceleyip, denklik kararını veriyor.

    Türkiye'den başvuru yapacaklara öneriler

    Almanya - Türkiye
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    Rolfsmeier, Türkiye’den başvurmak isteyenlere ‘Make it in Germany’ platformunu öneriyor. Bu platform, işverenler ile potansiyel iş gücünü birleştiriyor. Bu portalda, iş gücü ihtiyacı içinde olan sektörler, başvurulabilecek açık pozisyonlar, sağlanabilecek mesleki eğitimler, yararlanabilecek vize türleri, denklik işlemleri ve Almanya’da yaşam konusunda Türkçe de dahil pek çok dilde danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

    Almanca bilme şartının istisnaları var

    Almanya’ya gelebilmek için gereken dil kriteriyle ilgili sorulara ise Kuzey Ren-Vestfalya Nitelikli İş Gücü Göç Merkezi Başkanı Axel Rosenthal yanıt verdi. Rosenthal, temel Almanca bilgisi şartının, bazı pozisyonlarda istisnaları olsa da, esas olduğunu belirtti.

    Rosenthal, "Almanca bilmenin mesleği icra etmek için gerekli olmadığı durumlar da mevcut. Bu nedenle bu kriter durum özelinde değerlendirilmeli ancak hukuki gereklilikler göz ardı edilmemeli. Süreçten öğrenerek, farklı durumlarda nasıl çözümler bulabileceğimizi değerlendirerek ilerleyeceğiz" diye konuştu.

    Oturum izni koşulları nasıl?

    Almanya Başbakanı Merkel, Tunus Parlamentosu'nda
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli
    KPMG Hukuk Bürosu Göç Hizmetleri Birimi’nden avukat Sebastian Klaus ise, nitelikli iş gücü göç yasası bünyesinde gelenlerin süresiz oturum hakkına erişim koşulları gibi yeni yasal düzenlemeleri anlattı.

    Klaus, şu bilgileri verdi; "Süresiz oturum izni koşulları, vize türüne göre farklılık gösteriyor. Sektöre, maaşa ve iş kontratına bağlı olarak mavi kart sahibi olmaya hak kazananlar için süre B1 Almanca seviyesiyle 21 ay, A1 Almanca seviyesiyle 33 ay olarak belirtiliyor. Mavi kart sahibi olmadan çalışmaya gelenler için süresiz oturum hakkı için gereken süre iki ile dört yıl arası. Bu süre, mesleki eğitimin nerede alındığına göre değişkenlik gösteriyor. Mesleki eğitimlerini Almanya’da tamamlayanlar için bu süre iki, yurt dışında tamamlayanlar için dört yıl."

    Yeni iş gücü yasasıyla Almanya’ya gelenlere aile birleşimi konusunda da kolaylıklar sağlanacağını belirten Klaus, başvuru sahibinin eşi ve bekâr çocuklarının da yeni düzenlemenin avantajlarından yararlanabileceğini söyledi.

    Yaş sınırı yok

    Köln Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Sorumlusu Christopher Meier ise yasadan yararlanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını ve sektör kısıtlamasına da gidilmediğini vurguladı. Meier, "Bazı sektörlerin daha öncelikli olduğunu söylemem zor, farklı alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye, Kuzey Ren-Vestfalya, Yasa, AB, Avrupa Birliği, Çalışan, Vize, Nitelikli İş Gücü Göç Yasası, İşgücü, Almanya
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