İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşındaki bir erkek çocukla sosyal medya aracılığıyla altı ay boyunca mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti.

İskoçya’da yayınlanan The Scottish Sun gazetesi Derek Mackay’in altı ay boyunca 16 yaşındaki bir erkek çocuğa Instagram ve Facebook üzerinden tam 270 mesaj gönderdiğini belirtti. Gazete tarafından yayımlanan mesajlarda Mackay’in çocuğa ‘şirin olduğunu’ söylediği, yeni saç tıraşı hakkında konuştuğu; ayrıca onu akşam yemeğine, ragbi maçına ve parlamentodaki etkinliklere davet ettiği görüldü.

Gazete, çocuğun annesinin İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon’a giderek bakanın görevden alınmasını istediğini de belirtti.

'Aptalca davrandım ve gerçekten çok üzgünüm'

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Derek Mackay, “Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamıyla alıyorum. Aptalca davrandım ve gerçekten çok üzgünüm. Söz konusu kişiden ve ailesinden açıkça özür diliyorum” açıklamasında bulundu.

Mackay ayrıca Sturgeon’a istifasını sunduğunu da söyledi, “Hükümette hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı ve ben iş arkadaşlarımı, destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

İstifayı kabul ettiğini açıklayan Nicola Sturgeon ise “Derek hükümete kaydadeğer katkılarda bulundu. Ancak davranışının gereken standartları karşılamakta başarısız olduğunun farkında” dedi.

Skandal, Derek Mackay’in parlamentoda bakanlığının bütçesine dair yapacağı sunumun hemen öncesinde patlak verdi.

Mackay’in Nicola Sturgeon'dan sonra İskoçya Ulusal Partisi'ne liderlik etmesi bekleniyordu.

2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklayarak eşinden ayrılan Mackay’in iki oğlu bulunuyor.