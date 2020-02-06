Macaristan, 'ellerinde çiçeklerle' Sırbistan'dan gelen 500 sığınmacının girişini engellemek için sınır kapısını kapattı

Batı Avrupa'ya geçmek isteyen yaklaşık 500 sığınmacının Sırbistan'dan Macaristan sınırına gelmesi üzerine Macaristan, Sırbistan ile ortak sınır kapısını kapattı.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberinde, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yaklaşık 500 kişilik sığınmacı grubunun, Sırbistan-Macaristan sınır kapısı olan Kelebia-Tompa'ya geldiği belirtildi.

Batı Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların, çiçeklerle Macar yetkililerin sınır kapısını açmasını beklediği ifade edildi.

Macaristan'ın Bacs-Kiskun Bölgesi Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Kelebia-Tompa sınır kapısında çok sayıda sığınmacı nedeniyle sınır kapısının kapatıldığı bildirildi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacının da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.