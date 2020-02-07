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02:59 07 Şubat 2020
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    İtalya'nın Çin'den tahliye ettiği bir vatandaşında koronavirüs tespit edildi: Ülkedeki vaka sayısı 3'e yükseldi

    © Sputnik / Илья Наймушин
    Avrupa
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    İtalya’nın, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 1'inde yapılan testlerin pozitif çıktığı bildirildi.

    İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askeri uçakla hafta başında Vuhan’dan getirilerek Cecchignola’daki askeri kampüste karantinaya alınan 56 İtalyan vatandaşından birinde yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

    Koronavirüsün görüldüğü ilk İtalyan

    30 ile 40 yaşları arasında olduğu belirtilen kişinin, ivedilikle Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi altına alındığı belirtildi.  Söz konusu kişi, bu vakanın görüldüğü ilk İtalyan olurken, İtalya’da tespit edilen 3. yeni tip koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

    Ülkede, ilk kez geçen hafta iki Çinli turistte yeni tip koronavirüse rastlanmış ve bu kişiler tedavi altına alınmıştı. Bu arada, tedavi altındaki Çinli çiftin solunum yetmezliklerinin artması sebebiyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlandıkları da gelen son haberler arasında yer aldı. 

    Öte yandan, son günlerde koronavirüs nedeniyle endişenin üst seviyeye çıktığı ve bazı bölge yöneticilerinin "Çinli çocukların okula gelmemesini" istediği İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dün sabah Roma'da Çinli çocukların gittiği bir okula sürpriz ziyarette bulundu.

    Okul Müdürü Manuela Manferlotti, Cumhurbaşkanı’nın okullarına gelişininin gayrı resmi bir ziyaret olduğunu belirtirken, İtalyan basını ise bu ziyareti gündeme ilişkin "sembolik olarak açık ve güçlü bir mesaj" şeklinde yorumladı. 

    Yeni tip koronavirüs

    Virüs, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. 

    Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

    Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

    Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti. 

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