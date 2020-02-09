Merkel, Nazi paktını tebrik eden bakanı kovdu

Almanya'da Ekonomi-Enerji Bakanı Yardımcısı sıfatıyla Doğu Almanya eyaletleri sorumlusu Christian Hirte, Thüringen eyaletinde CDU ile FDP'nin 'Naziler' lakaplı AfD ile işbirliği yaparak eyalet başbakanı seçtirmesini tebrik etmesi sebebiyle Başbakan Merkel tarafından görevden alındı.

Almanya'da Eylül 2017 seçimleriyle 1945'ten beri parlamentoya giren ilk aşırı sağcı parti olan ve 'Naziler' lakabının layık görüldüğü politikalar savunan Almanya için Alternatif'le (AfD) işbirliği yapılarak eyalet başbakanı seçilmesinin artçı şokları devam ediyor. Almanya'nın Hıristiyan Demokrat Birlikli (CDU) Başbakanı Angela Merkel, 'Nazilerle' işbirliği yaparak eyalet başbakanı seçilmesini tebrik eden CDU'nun önemli bir ismini hükümetten kovdu.

Şansölye Merkel, CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinde Ekonomi-Enerji Bakan Yardımcısı sıfatıyla Doğu Almanya eyaletleri sorumlusu olan Christian Hirte'yi bu görevlerinden aldı.

Das Ende des Gute-Laune-Beauftragten: Einst setzte sich Merkel für ihn ein - jetzt drängte sie ihn zum Rücktritt: Als Ostbeauftragter versuchte Christian Hirte gegen das Image der "Jammerossis" anzukämpfen - und fiel mit fragwürdigen Äußerungen auf. https://t.co/PiCnzLyyF8 — Süddeutsche Zeitung (@SZ) February 8, 2020

Thüringen eyaleti seçimlerini Sol Parti'nin kazanmasına rağmen, eyalet parlamentosundaki oylamada AfD kendi adayı yerine Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich'i desteklemiş, liberal FDP ile muhafazakar CDU'nun da desteğini arkasına alan Thomas Kemmerich sandıkta sadece yüzde 5 oy almasına rağmen eyalet başbakanı seçilmişti.

Hirte, en içten tebriklerini' tweetlemişti.

Herzlichen Glückwunsch @KemmerichThL! Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer RotRotGrün abgewählt haben. Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaats #Thüringen! — Christian Hirte (@ChristianHirte) February 5, 2020

Hükümetin Doğu Almanya eyaletleri sorumlusu, Kemmerich'e "Merkezin adayı olarak seçilmeniz bir kez daha Thüringen kızıl-kırmızı-yeşil ittifakının hayırlara vesile şekilde devre dışı bırakıldığını göstermiştir" diye seslenmişti.

Weitere Säuberungen in der Bundesregierung - Linke und SPD fordern weitere Köpfe, Merkel wird sie vermutlich opfern. https://t.co/VXNfk3rvFj — Roland Tichy (@RolandTichy) February 8, 2020

Tweete kınama yağarken, federal parlamentodaki Yeşiller milletvekili Sven Kindler "Nazilerle pakt kurmak ve üstüne bir de tebrik etmek, ne utanç" tepkisini göstermişti.

Dün hükümet sözcüsünün başbakanının cumhurbaşkanına Hirte'nin görevden alınması teklifini götürdüğünü açıklamasının ardından Hirte de "Şansölye Merkel bana yeni eyaletlerden sorumlu federal hükümet komiseri görevini devam ettiremeyeceğimi söyledi, ben de onun önerisiyle azlimi istedim" diye tweetledi.

Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann. Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung gebeten. — Christian Hirte (@ChristianHirte) February 8, 2020

Merkel'in de "Affedilemez" dediği 'Nazilerle pakt kurmaya' gelen tepkiler üzerine Kemmerich, seçilmesinden 25 saat sonra istifa edip erken seçim ilan etmişti.

Eski Doğu Almanya komünist geleneğinin takipçisi olduğu iddiasıyla Sol Parti ile işbirliğini reddeden CDU'nun Thüringen’de Sol Parti ile koalisyonu kabul etmemesi, istikrarlı bir hükümet kurulmasına engel oluşturuyor.