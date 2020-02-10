Almanya'da siyasi kriz büyüyor: Kramp-Karrenbauer görevi bırakıyor

Almanya’da Thüringen eyaletindeki başbakanlık seçiminin yarattığı siyasi krizin ardından bu kez de CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel başkanlığını bırakacağını ve seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Almanya’nın Thüringen eyaletinde radikal solu devirmek isteyen aşırı sağcıların desteklediği adayın başbakan seçilmesiyle başlayan kriz büyüyor.

Başbakan Angela Merkel'in Partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in gelecek seçimlerde başbakan adayı olmayacağı ve parti başkanlığını da bırakmak istediği belirtildi.

CDU'dan bir sözcünün Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Karrenbauer'in talebini yönetim kuruluna bildirdiğini söyledi.

Öte yandan Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Karrenbauer, parti merkez yönetim kurulunda yaptığı konuşmada ‘parti içindeki bazı kesimlerin sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile açıklığa kavuşmamış ilişkileri bulunduğunu’ söylediği ve bu iki partiyle işbirliğine net bir şekilde karşı olduğunu kaydettiği belirtildi.

Angela Merkel'in de Karrenbauer'e teşekkür ettiği ancak Savunma Bakanı olarak kalmasını istediği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Thüringen eyalet meclisinde eyalet başbakanlığı için yapılan seçiminin ilk iki turunda birinci çıkan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar ile hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Bunun üzerine Liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich, sağ popülist AfD'nin ve CDU’nun desteğiyle başbakan seçilmişti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istemiş, Başbakan Merkel de seçim sürecinin geriye döndürülmesini istemişti. Merkel ayrıca, bu işbirliğini tebrik eden Federal Hükümet'in Doğu Eyaletleri Sorumlusu Christian Hirte'yi görevden almıştı.

Tepkiler üzerine Kemmerich eyalet başbakanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.