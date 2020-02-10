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    Sigmar Gabriel

    Nazi ittifakı krizi, Hıristiyan Demokrat Birlik'i raydan çıkardı: Gabriel 'CDU'nun sonunu tecrübe ediyoruz' dedi

    © REUTERS /
    Avrupa
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    CDU ile FDP'nin 'Naziler' lakaplı AfD ile eyalet düzeyinde işbirliği yapmasının yarattığı siyasi deprem, CDU'nun zeminini kaydırdı. Merkel'in yeniden aday olmayacağını açıklayıp halefi yaptığı AKK'nın liderlikten istifa etmesiyle CDU'nun geleceği soru işareti. SPD'nin ağır topu Gabriel, "İkinci büyük halk partisinin sonunu tecrübe ediyoruz" dedi.

    Almanya'da 2015 mülteci krizinde 1 milyondan fazla Suriyelinin kabul edilmesi aşırı sağcı tepkiye yol açıp 'Naziler' lakaplı Almanya için Alternatif'i (AfD) anamuhalefet konumuna taşırken, koalisyon hükümeti ortağı iki anaakım parti - Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) - kendine gelemiyor.

    Son olarak Thüringen eyaletinde seçimi kazanan Sol Parti yerine AfD, CDU ve liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) işbirliği yaparak FDP'li adayı eyalet başbakanı seçtirmesi öyle bir siyasi deprem yarattı ki, CDU kendini geleceği belirsiz bir halde buldu.

    Thüringen'de FDP'li eyalet başbakanının istifa etmesi ve erken seçim ilan etmesiyle ulusal kriz geçmedi, Başbakan Angela Merkel'in mülteci krizinin artçıları yüzünden CDU Genel Başkanlığını devrettiği, yani gönlündeki halef ilan ettiği Annegret Kramp-Karrenbauer görevi bıraktı.

    CDU'daki AfD'ye yakın kesimlerden rahatsızlık

    Bugün basın toplantısı düzenleyen Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), CDU Genel Başkanlığından istifa ettiğini ve dolayısıyla 2021 genel seçimlerinde de başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Şansölye Merkel'in ricası üzerine hükümette Savunma Bakanı olarak kalacağını duyurdu. 

    AKK'nın CDU içindeki bazı kesimlerin AfD'ye yönelik tutum konusunda belirsiz bir tavır takındığı gerekçesiyle istifa ettiği basın açıklamalarına yansırken, Merkel, halefinin kararına saygı duyduğunu, ancak bu noktaya gelmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

    CDU'ya aşırı sağcılarla arasına kesin bir mesafe koyması çağrısı

    SPD ise hükümet ortağı CDU'dan aşırı sağa mesafe koymasını isterken, eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel 'bildiğimiz CDU'nun sonu' yorumunu yaptı. 

    CDU'ya aşırı sağcılarla arasına kesin bir mesafe koyması çağrısı yapan SPD Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, CDU'nun bir yön tartışması içinde olduğunu ve uzun zamandır partide liderlik yapılamadığının hissedildiğini söyledi.

    'Bir daha asla faşizmin yaşanmaması' konusundaki temel uzlaşıya geri dönün'

    CDU'nun bir kitle partisi olarak kalmasını umduğunu belirten Walter-Borjans, CDU ve FDP'nin SPD ile birlikte 'bir daha asla faşizmin yaşanmaması' konusundaki temel uzlaşıya geri dönmelerini umduğunu vurguladı.

    SPD'li Dışişleri Bakanı Heiko Maas da CDU'nun gelecekteki liderinin sağa karşı mücadelede açık pozisyon belirlemesi çağrısını yaptı. 

    Gabriel yakın zamanda erken seçim bekliyor

    SPD'nin genel başkanlığından başbakan adaylığına ve dışişleri bakanlığına dek pek çok görev üstlenmiş Sigmar Gabriel de Bild gazetesine CDU ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

    SPD'ye de benzer teşhis

    Hükümetin kasımda SPD'deki liderlik değişiminin ardından CDU yüzünden ikinci kez felç olduğunu söyleyen Gabriel, yakın gelecekte erken seçim öngördüğünü belirtti.

    CDU Thüringen eyalet teşkilatının kendisinden habersiz AfD ile işbirliği yapmasının ardından AKK'nın isitfasının normal olduğunu dile getiren Gabriel, CDU için Sol Parti dedi.

    Eski SPD lideri, SPD'den sonra CDU'nun da parti içindeki iki karşıt kanadı uzlaştıramadığına dikkat çekti.  

    Etiketler:
    Sigmar Gabriel, Almanya Sol Parti, aşırı sağ, Thüringen, Annegret Kramp-Karrenbauer, Hür Demokrat Parti (FDP), Almanya için Alternatif (AfD), Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Bild, Almanya
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