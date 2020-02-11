Lavrov ve Maas, Libya’daki çözüme ilişkin karar tasarısını görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan iki bakanın telefonda gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı ve BM himayesinde Cenevre’de gerçekleşen 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite’nin ilk toplantısının sonuçlarının yanı sıra, BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülen Libya’daki çatışmanın çözümüne ilişkin karar tasarısı hakkında görüş alış verişinde bulunduldu.”

Açıklamada ayrıca, Lavrov’un “Libyalı tarafların dışarıdan herhangi bir dayatma olmadan kendi aralarında bir anlaşmaya varıp geleceklerini kendilerinin belirlemesi, aksi takdirde uluslararası hiçbir girişimin başarılı olamayacağı” konusundaki pozisyonunu yinelediği belirtildi.