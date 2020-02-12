Venedik'e giden izlenecek: Turist sayısını kontrol altına almak isteyen yetkililer kenti kamerayla donatıyor

Turist akınıyla baş edemeyen Venedikli yetkililer, kente yerleştirilen kamera ve sensörler aracılığıyla turistleri an be an izleyecek. Cep telefonu sinyallerinin bile takip edileceği sistemin mahremiyeti ihlal etmeyeceği sözü verilse de endişelerini dile getirenler de var.

İtalya'nın en çok turist alan kentlerinden biri olan Venedik’te yetkililer çığırından çıkan bu akınla baş etmekte zorlanıyor. Ayakbastı parası, giriş yasağı ve ziyaretçi kotası gibi geçmişte pek çok karara imza atan yetkililer bu kez de turistleri ‘gözleyecekleri’ yeni bir önlemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şehre gelen turist sayısını kontrol altında tutmak isteyen yetkililer, stratejik ve kalabalık noktalara yerleştirilen kameralarla turistleri takip edecek. Sistem ‘turist sayımı’ yapmanın yanı sıra aynı zamanda cep telefonu sinyallerini de izleyeceği için turistlerin nereden geldiği, kentte ne kadar kaldığı gibi veriler dahil olmak üzere her hareketlerini gözlemleyecek.

34 kamera her 5 saniyede veri gönderecek

Sistem, sensör ve kameralardan aldığı bilgiyi wi-fi aracılığıyla her beş saniyede bir kontrol merkezine gönderecek, böylece insanların nereden nereye ve hangi hızda hareket ettikleri tespit edilecek.

Yeni sistem, 8 Şubat’ta başlayan ve 25’ine kadar sürecek olan Venedik Karnavalı’nda test ediliyor. Yetkililer, şu andayerleştirildiğini belirtiyor.

Belediye meclisi, tüm bu veri akışının ‘mahremiyete mutlak saygı gösterilerek’ yapılacağını savunuyor. Yetkililer sistemin kimlik belirlemediğini, sadece siluetlere odaklandığını ve tek amaçlarının hareket hızıyla yoğunluğu belirlemek olduğunu öne sürüyor.

'Herkesin aynı rotayı takip etmesini önleyeceğiz'

Turizm Şefi Paola Mar, sistemle ilgili şu bilgiyi verdi; “Buradaki fikir, gelip geçen insanlara dair mantıksal bir çerçeveye sahip olmak ve akışlarda değişikliklerin meydana gelebileceği yerlerdeki eğilimleri anlamak. Böylece bir yayanın varacağı belli kritik noktayı tahmin edebilecek, onları başka bir noktaya yönlendirecek ve yaya trafiğindeki olası bir tıkanmadan kaçınabileceğiz. Herkesin aynı rotayı takip etmesini önlemenin çifte avantajı var: Akışı daha iyi yönetmeye izin veriyor ve bilinmeyen sokakların keşfedilmesine yardımcı oluyor.”

Eleştiri çok: Mahremiyet nasıl sağlanacak? Turistle vatandaş nasıl ayırt edilecek?

Ancak mahremiyet kaygıları bir yana Mar’ın bahsettiği akış yönlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri bulunan bir kesim uygulamayı eleştiriyor.

Ayrıca Venedik vatandaşlarıyla turistlerin birbirinden nasıl ayırt edileceği gibi detayların yanı sıra toplanan verilerin nasıl korunacağı da merak ediliyor.

Sadece giriş kısıtlanmıyor, 'çılgın' eylemler de cezalandırılıyor

Her ne kadar Venedik’in son 53 yılın en kötü gelgitini yaşamış olması ve koronavirüs endişesi turistleri caydırsa da bile şimdiden şehirdeki otellerde doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı.

Venedik’e özellikle yüksek sezonda günde 60 bin turist geldiği tahmin ediliyor. Bu yoğunlukla baş etmek isteyen yetkililer daha önce de önlem olarak kente girişi ücretli hale getirmiş, büyük yolcu gemilerinin girişini yasaklamıştı. Ayrıca sokaklarda bikiniyle güneşlenmek ya da köprü altında kahve pişirmek gibi eylemlere de para cezası verilmişti.